وفاة شخص وإصابة 2 آخرين في حادث بغليزان

توفي شخص، وأصيب اثنان آخران، في حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق-غرب، ببلدية مازونة ولاية غليزان.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في اصطدام بين سيارة وشاحنة.

وخلّف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 70سنة، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث.

بالإضافة إلى إصابة شخصين آخرين من جنس ذكر، يبلغان من العمر 30 و54سنة. تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.

وفاة شخص في حادث مرور بغليزان

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية، من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 23 بالمنطقة المسماة “الكانوطي”، ببلدية زمورة في غليزان.

وخلّف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 19 سنة. تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.