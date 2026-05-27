وفاة شخص وإصابة 2 آخرين في حادث بمسعد

توفي شخص، وأصيب 2 آخرين، في حادث مرور وقع فجر اليوم الأربعاء، بالطريق الوطني رقم 01، ببلدية سد رحال ودائرة مسعد.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث، في إنحراف وإنقلاب سيارة.

وخلّف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 41 سنة في عين المكان، تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مسعد.

بالإضافة إلى إصابة شخص آخر بجروح يبلغ من العمر 40 سنة، حيث تم نقله إلى إستعجالات حاسي الدلاعة. فيما أصيب شخص ثالث يبلغ من العمر 18 سنة بحالة صدمة.

