وفاة شخص وإصابة 2 آخرين في حادث بمعسكر

توفي شخص، وأصيب اثنان آخران، في حادث مرور مروّع وقع صباح اليوم السبت، بالطريق الوطني رقم 14 بدوار سوالمية، في معسكر.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في اصطدام بين سيارة وشاحنة.

وخلّف الحادث 3 ضحايا في الثلاثينيات من العمر، من جنس ذكر، منهم ضحية واحدة متوفية في عين المكان. وضحيتين لهما إصابات متفاوتة الخطورة على مستوى الجسم.

وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للضحايا المصابين، ونُقلوا إلى المستشفى المحلي.