وفاة شخص وإصابة 2 آخرين في حادث مرور بباتنة

لقي شخص حتفه، وأصيب اثنان آخران في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 88 أمام محطة لحلوح، بلدية ودائرة تازولت بولاية باتنة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، الحادث تمثل في اصطدام بين سيارة وحافلة، وخلف وفاة شخص يبلغ من العمر 30 سنة. واصابة 02 آخرين بجروح مختلفة يبلغان من العمر 39 و 26 سنة.

وتم إسعافهما ونقلهما الى المستشفى المحلي، أما الضحية المتوفية تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة، يضيف ذات المصدر.