وفاة شخص وإصابة 2 آخرين في حادث مرور بعين الدفلى

توفي شخص، وأصيب 2 آخرين، في حادث مرور وقع منتصف نهار اليوم السبت، بالطريق الوطني رقم 18 في عين الدفلى.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تدخلت إسعافاتها على الساعة 12سا و50د من أجل حادث مرور.

ووقع الحادث، على مستوى الطريق الوطني رقم 18 بالمكان المسمى بندولي ببلدية جندل.

وتمثل الحادث، في تصادم لثلاث سيارات سياحية، وشخص راجل يبلغ من العمر 75 سنة كان يمشي بالرصيف ويقطن بذات الحي. حيث اصطدمت به احدى السيارات وأردته قتيلا في عين المكان.

بالإضافة إلى إصابة إمرأة تبلغ من العمر 30 سنة وابنتها ذات الثلاث سنوات بصدمة نقلتا على اثرها الى عيادة جندل. فيما حولت الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى خميس مليانة.

19 ضحية إثر انقلاب سيارة في تمنراست

كما لقي شخصان حتفهما، وأصيب 17 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة في ولاية تمنراست.

وأفادت الحماية المدنية، في بيان لها، أن الحادث وقع في حدود الساعة الرابعة و10 دقيقة، إثر انقلاب سيارة تجارية “hilux”. وهذا على المستوى الطريق رقم1، بعين أمقل اتجاه تمنراست.

في حين، تم نقل الجرحى، إلى العيادة المتعددة الخدمات بعين امقل.