وفاة شخص وإصابة 2 اخرين في إنفحار للغاز داخل مخبزة بخرايسية في العاصمة

لقي شخص حتفه فيما أصيب إثنين آخرين بجروح إثر حادث إنفجار للغاز سيدي بوخريس بلدية خرايسية بالعاصمة.

وحسب مصالح الحماية المدنية الحادث وقع إثر إنفجار فرن داخل مخبزة بالطابق الأرضي لسكن متكون منR+2، بدوار سيدي بوخريس بلدية خرايسية دائرة درارية

وخلف الحادث وفاة شخص وإصابة آخر بجروح تم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي فيما نقلت الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث.

وخلف الحادث كحصيلة اولية وفاة شخص تم نقله لمصلحة حفظ الجثث. وإصابة إثنين آخرين تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي .