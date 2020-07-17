وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في إصطدام بين سيارتين بمعسكر

لقي شخص حتفه، فيما أصيب 3 آخرين، اليوم الجمعة، في حادث مرور أليم بولاية معسكر، حسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية بالولاية.

وأوضح ذات المصدر، أن الحادث تمثل في اصطدام بین سیارتین نفعیتین بالطريق الوطني رقم 06 الرابط بين حيسن سيق.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص، وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان ومن ثم نحو المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.

ومن جهتها، فتحت الجهات الأمنية تحقيقا في الحادث.