وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في إنقلاب سيارة بالمدية

لقي شخص حتفه، فجر اليوم الأربعاء، في حادث مرور خطير وقع بالمكان المسمى الخشم، ببلدية بوغزول ودائرة الشهبونية، في المدية.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالمدية، تدخلت وحدة القطاع ببوغزول، في الحادث والذي تمثل في إنحراف وإنقلاب سيارة، على مستوى الطريق الوطني رقم 1.

وخلف الحادث، وفاة شخص في عين المكان يبلغ من العمر 31 سنة، وكذا إصابة 03 أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم بين 20 سنة و34 سنة، لديهم إصابات متفاوتة الخطورة.

وتم إسعاف الضحايا، في عين المكان، ونقلهم على جناح السرعة إلى العيادة المتعددة الخدمات، فيما تم تحويل جثة المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث بذات العيادة.