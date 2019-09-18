وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادثي مرور بالبويرة

شهدت البويرة صبيحة اليوم الأربعاء، حادثي مرور بالطريق السيار شرق غرب، الحادث الأول على الساعة 2 صباحا و58 دقيقة ببلدية جباحية.

تمثل الحادث في اصطدام بين شاحنتين، وخلف وفاة سائق الشاحنة “م ر” 34 سنة، وإصابة مرافقه “م و” 24 سنة، واللذان ينحدران من المسيلة.

فيما لم يصب سائق الشاحنة الثانية “ب ج” 60 سنة، والذي ينحدر من قسنطينة.

ونقلوا من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى الأخضرية.

والحادث الثاني وقع على الساعة 5 صباحا 58 دقيقة، ويتمثل كذلك في اصطدام بين شاحنتين ببلدية عجيبة اتجاه الجزائر.

خلف الحادث الثاني مصابين، سائق الشاحنة الأولى و مرافقه، “ر ي” 33 سنة و”د ع” 43 سنة.

فيما لم يصب سائق الشاحنة الثانية “ز د” 78 سنة، ساكن بالبويرة.

ونقل المصابين من طرف الحماية المدنية، إلى مستشفى بشلول.