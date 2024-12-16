وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث بأدرار

شهدت ولاية أدرار صباح اليوم حادث مرور أليم، وقع على الطريق الولائي رقم 52، في بلدية ودائرة رقان، خلف 4 ضحايا.

وحسب بيان صادر عن مصالح الحماية المدنية، تمثل الحادث، في انحراف وانقلاب سيارة. وأسفر عن وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.

بينما تم تحويل جثمان الضحية المتوفاة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.