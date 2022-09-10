وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث بالبويرة

لقي شخص حتفه، وأصيب 3 آخرين، إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق السيار شرق غرب إتجاه قسنطينة ببلدية بشلول في البويرة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية بشلول على الساعة التاسعة والنصف في هذا الحادث.

وتمثل الحادث في اصطدام بين شاحنة وسيارة، مخلفا وفاة سائق السيارة وهو من جنس ذكر يبلغ من العمر 23 سنة.

بالإضافة إلى 3 أشخاص بجروح، وهم من جنس ذكر تتراوح أعمارهم بين 19 سنة و24 سنة، كانو على متن السيارة.

وقدمت للضحايا، الإسعافات الأولية، وتم نقلهم إلى مستشفى أمشدالة. فيما تم تحويل المتوفي الى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة الاستشفائية.