وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث بالمدية

لقي شخص حتفه، وأصيب 3 آخرين، في حادث مرور وقع اليوم السبت، بمدخل قرية أولاد زايد على مستوى الطريق الوطني رقم 18 ببلدية البرواقية في المدية.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث في إنحراف وإنقلاب سيارة سياحية.

وخلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 27 سنة. وإصابة 3 أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 7 سنوات و16 سنة.

وتم إسعاف المصابين، ونقلهم إلى مستشفى البرواقية. فيما تم تحويل المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.