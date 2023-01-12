وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث بالمدية

لقي شخص حتفه، وأصيب 3 آخرون، إثر حادث مرور خطير وقع بعد زوال اليوم الخميس، بالمكان المسمى جسر الغزاغزة على مستوى الطريق السيار شمال وجنوب بالمدية.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت وحدة القطاع للحماية المدنية بالحمدانية في حدود الساعة الثالثة و10 دقائق، من أجل هذا الحادث.

وتمثل الحادث، في إصطدام بين سيارتين سياحيتين، مخلفا ضحية متوفية في عين المكان من جنس ذكر يبلغ من العمر 41 سنة.

بالإضافة إلى إصابة 3 أشخاص في عين المكان تتراوح أعمارهم بين 36 سنة و49 سنة، منهم ضحية واحدة حامل في الشهر الثامن.

هذا وتم إسعاف الضحايا، ونقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى المدية.