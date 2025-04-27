وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث بباتنة

توفي شخص، وأصيب 3 آخرين، في حادث مرور وقع اليوم الأحد، بالطريق الوطني رقم 86، ببلدية جرمة ودائرة المعذر في باتنة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في إصطدام عنيف بين سيارتين سياحيتين على مستوى منعرجات الطريق الوطني 86 في شقه الرابط بين جرمة وسريانة.

وخلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 64 سنة، وإصابة 3 آخرين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و38 سنة.

وتم إسعاف الضحايا، ونقلهم إلى المستشفى المحلي، أما الضحية المتوفية فتم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث.