وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث ببرج بوعريريج

توفي شخص، وأصيب 3 آخرين، في حادث مرور وقع اليوم الأحد، على مستوى الطريق البلدي الرابط بين البرج وقرية عين السلطان، ببلدية برج بوعريريج.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين.

وخلّف الحادث وفاة شاب يبلغ من العمر 15 سنة في عين المكان. حيث تم نقله وتحويله إلى مصلحة حفظ الجثـث بمستشفى بوزيدي.

بالإضافة إلى إصابة 3 أشخاص بجروح، تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة، تعرّضوا لإصابات وجروح متفرقة. حيث قُدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة في عين المكان وتم إجلاؤهم ونقلهم إلى مستشفى أحمد بن عبيد.