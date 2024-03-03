وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث بغليزان

لقي شخص حتفه، وأصيب 3 آخرين بجروح، في حادث مرور وقع صباح اليوم الأحد، على مستوى الطريق السيار شرق غرب إتجاه الشرق ببلدية واد ارهيو بغليزان.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت ذات المصالح، على الساعة 09سا و27د، من أجل حادث إنحراف سيارة عن الطريق مما أدى إلى إصطدام سيارة أخرى بها.

وخلف الحادث وفاة شخص وإصابة 03 أخرين تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي. فيما تم نقل المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث.