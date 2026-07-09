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أخبار الجزائر

وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث سقوط رافعة بعنابة

بقلم أمينة داودي
وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث سقوط رافعة بعنابة
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 توفي اليوم الخميس، شخص وأصيب 3 آخرين بجروح متفاوتة إثر سقوط رافعة بولاية عنابة.

وتدخلت إسعافات الحماية المدنية على الساعة 11سا 44د إثر حادث سقوط رافعة داخل ورشة بناء بجانب المسجد الكبير، بحي بوخضرة 3، ببلدية و دائرة البوني.

الحادث خلف وفاة شخص بعين المكان يبلغ من العمر 45 سنة. وإصابة 03 آخرين بجروح مختلفة تم نقلهم إلى المستشفى من طرف خواص.

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