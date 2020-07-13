وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث مرور بتمنراست

لقي شخص حتفه، فيما أصيب 3 آخرين، اليوم الإثنين، في حادث مرور أليم بولاية تمنراست، حسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية بالولاية.

وحسب ذات المصدر، فإن هذا الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 1 الرابط ما بين بلدية عين امقل و ولاية تمنراست فيالنقطةالكيلومترية 40كلم إتجاه ولاية تمنراست، إثر إصطدام عنيف بين سيارتين سياحيتين من نوع “هيونداي أكسنت” وسيارة من نوع “تويوتا افجي 60 “.

وخلف الحادث وفاة شخص بعد نقله إلى المستشفى، وإصابة 3 اشخاص (تتراوح اعمارهم مابين 27 و 30 سنة) بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم على جناح السرعة من طرف فرقة التدخل إلى عيادة عين أمقل .