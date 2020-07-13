وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث مرور بتمنراست

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث مرور بتمنراست
بقلم خالد زوبيري

لقي شخص حتفه، فيما أصيب 3 آخرين، اليوم الإثنين، في حادث مرور أليم بولاية تمنراست، حسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية بالولاية.

وحسب ذات المصدر، فإن هذا الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 1 الرابط ما بين بلدية عين امقل و ولاية تمنراست فيالنقطةالكيلومترية 40كلم إتجاه ولاية تمنراست، إثر إصطدام عنيف بين سيارتين سياحيتين من نوع “هيونداي أكسنت” وسيارة من نوع “تويوتا افجي 60 “.

وخلف الحادث وفاة شخص بعد نقله إلى المستشفى، وإصابة 3 اشخاص (تتراوح اعمارهم مابين 27 و 30 سنة) بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم على جناح السرعة من طرف فرقة التدخل إلى عيادة عين أمقل .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=852740

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com