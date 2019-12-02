وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث مرور بسيدي بلعباس

لقي شخص مصرعه، فيما أُصيب ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، جرّاء حادث مرور، وقع اليوم الإثنين، ببلدية سيدي خالد في سيدي بلعباس.

وحسب ما ورد في بان الحماية، فإنّ الحادث الذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 7 الرابط بين بلدية سيدي خالد والمطار.

والذي نجم عن اصطدام سيارتين سياحيتين، مما تسبب في هلاك شخص المدعو “ب،ب” والبالغ من العمر 58 سنة.

كما اسفر الحادث عن إصابة وجرح 3 آخرين بجروح مختلفة تتراوح اعمارهم مابين27 و51 سنة.

وسجلت الحماية المدنية تدخلها، أين قدمت لهم الاسعافات الأولية وتحويلهم إلى مستشفى سيدي بلعباس.