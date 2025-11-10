إعــــلانات
وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث مرور بقالمة

بقلم نادية بن طاهر
توفي شخص وأصيب 3 آخرين، في حادث مرور مروع وقع اليوم الإثنين، على مستوى الطريق الوطني رقم 21، قرب جسر واد سيبوس، ببلدية هيليوبوليس في قالمة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين وانحراف إحداهما في منحدر.

وأسفر الحادث، عن وفاة شخص يبلغ من العمر 76 سنة، حيث تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث.

بالإضافة إلى إصابة 3 آخرين بجروح متعددة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

