وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث مرور خطير بقالمة

تدخلت وحدة الحماية المدنية بوشقوف في قالمة، اليوم الأحد، لأجل حادث مرور خطير، خلف وفاة شخص.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية للولاية، وقع الحادث، على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى مخرج قرية بوضروة باتجاه بلدية وادي فراغة.

وتمثل الحادث، في اصطدام مباشر لسيارة سياحية من نوع ساكسو مع شاحنة ذات مقطورة.

واسفر الحادث عن وفاة سائق السيارة في عين المكان واصابة 3 اشخاص من جنس ذكر مرافقين لهم بإصابات متفاوتة الخطورة.

وتم اسعاف المصابين، ونقلهم على متن سيارتي إسعاف إلى مستشفى بوشقوف.