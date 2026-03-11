وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في حادث اصطدام بين شاحنتين بغرداية

لقي شخص حتفه وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة. اليوم، في حادث مرور وقع بولاية غرداية.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أن وحداتها تدخلت على الساعة 13:44 إثر حادث اصطدام بين شاحنتين على مستوى الطريق الوطني رقم 01. ببلدية ودائرة المنصورة.

وخلف الحادث وفاة شخص واحد بعين المكان، فيما أصيب أربعة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.حيث تم إسعافهم في عين المكان قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج.

كما جرى تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث. بالمؤسسة الاستشفائية ذاتها، في حين فتحت الجهات المختصة تحقيقاً لتحديد أسباب وملابسات الحادث