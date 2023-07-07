وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في حادث بالشلف

لقي شخص حتفه، وأصيب 4 آخرين، إثر حادث مرور خطير وقع صباح اليوم الجمعة، بالطريق السيار شرق غرب إتجاه الجزائر ببلدية بوقادير في الشلف.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث في اصطدام مابين سيارة سياحية من نوع هيونداي أتوس وشاحنة من نوع سوناكوم k120 محملة بالبطيخ.

وخلف الحادث، إصابة 4 أشخاص بجروح وألام في الجسم وخامس متوفي في عين المكان وهو أحد ركاب السيارة.

وتم إسعاف المصابين، وإجلاؤهم إلى المصالح الاستشفائية في حين فتحت المصالح المعنية تحقيقا لتحديد الظروف الحقيقية للحادث.