وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في حادث مرور بالمسيلة

خلف حادث مرور خطير، وقع بمنطقة المقرن على مستوى الطريق الولائي رقم 60 باقليم بلدية عين الملح في المسيلة، وفاة شخص وإصابة 4 آخرين بجروح.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية عين الملح صبيحة اليوم الخميس، في هذا الحادث والمتمثل في اصطدام بين سيارتين.

وخلف الحادث، وفاة شخص يبلغ من العمر حوالي 29 سنة وإصابة 04 اشخاص تتراوح اعمارهم بين 19 و 45 سنة تم اسعافهم و نقلهم إلى مستشفى عين الملح.

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