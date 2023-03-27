وفاة شخص وإصابة 5 آخرين إثر حادث خطير في قالمة

لقي شخص حتفه، وأصيب 5 آخرين، إثر ل اصطدام سيارتين، بالطريق الوطني 20 الرابط بين قالمة وقسنطينة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت الوحدة الثانوية عين أحساينية بدعم من وحدة حمام الدباغ على الساعة التاسعة والنصف في هذا الحادث.

وتمثل الحادث في اصطدام سيارتين الأولى سيارة أجرة من نوع بيجو 505، والثانية سياحية من نوع بيجو 207.

وخلف الحادث، وفاة شخص يبلغ منه العمر 79سنة من جنس ذكر في عين المكان، وهو سائق السيارة الأولى.

بالإضافة إلى إصابة 5 أشخاص آخرين، منهم 4 من جنس ذكر وواحدة من جنس أنثى، أعمارهم ما بين 24 و 75سنة لهم إصابات مختلفة.

وتم إخراج الضحية المتوفي بواسطة أدوات القطع والتفكيك. وتم إسعاف وإجلاء المصابين ونقل الجثة لمستشفى هواري بومدين.