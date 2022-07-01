وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في تصادم سيارتين بوهران

توفي شخص وأصيب 5 آخرين في حادث مرور، وقع بالقرب من نفق مرحبا بالطريق الوطني رقم 02 بلدية ودائرة وهران إثر تصادم بين سيارة وحافلة.

وحدات الحماية المدنية، وفور تلقيها لكنداء النجدة تنقلت إلى عين المكان، أين تم تسجيل وفاة رجل يبلغ من العمر حوالي 30 سنة تم تحويل جثته نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مجبر تامي بعين الترك.

في حين أصيب 5 آخرين، تتراوح أعمارهم ما بين 3 و 57 سنة يعانون من إصابات متفاوتة الخطورة تم تحويلهم نحو مصلحة الاستعجالات بنفس المستشفى.