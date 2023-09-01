وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في حادث بالنعامة

لقي شخص حتفه، وأصيب 5 آخرين في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 06 على بعد 20 كلم اتجاه عين الصفراء بلدية ودائرة النعامة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في إنحراف وإنقلاب سيارة.

وخلف الحادث وفاة إمراة تبلغ من العمر 39 سنة وإصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم بين سنتين و42 سنة.

وتم إسعافهم، ونقلهم إلى المستشفى المحلي فيما تم تحويل المتوفية الى مصلحة حفظ الجثث.