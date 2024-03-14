وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في حادث حافلة بميلة

لقي شخص حتفه، وأصيب 5 آخرين، إثر إصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة ذات مبرد، على مستوى الطريق الوطني رقم 27 في ميلة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت ذات المصالح على الساعة 09 سا و25 دقيقة في هذا الحادث.

وتمثل الحادث، في إصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة ذات مبرد.

ووقع الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم 27 بمشتة بودماغ، في بلدية ودائرة القرارم قوقة.

وخلف الحادث وفاة شخص وإصابة 05 آخرين بجروح مختلفة، فيما لا تزال عملية التدخل في هذا الحادث متواصلة.