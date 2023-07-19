وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في حادث مرور بسكيكدة

لقي شخص حتفه، وأصيب 5 آخرون بجروح، إثر حادث مرور وقع اليوم الأربعاء، ببلدية بن عزوز في سكيكدة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية للولاية، تدخلت اسعافات كل من الوحدات الثانوية عزابة وبومعيزة من أجل هذا الحادث.

وتمثل الحادث، في اصطدام شاحنة وسيارة سياحية بالطريق الولائي رقم 06 بمنطقة الصافية.

وخلف الحادث وفاة شخص في عين المكان وإصابة 5 آخرين بإصابات مختلفة، فيما لا تزال عملية التدخل في هذا الحادث متواصلة.