إعــــلانات
أخبار الجزائر

وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في حادث مرور بوهران

بقلم نادية بن طاهر
وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في حادث مرور بوهران
  • 667
  • 0

تدخلت فرق الحماية المدنية، صباح اليوم الجمعة، إثر حادث مرور، خلف وفاة شخص وإصابة 5 ىخرين، وذلك على  مستوى الطريق الوطني رقم 03، ببلدية ودائرة بوتليليس في وهران.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص يبلغ من العمر حوالي 50 عامًا، حيث تم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث.

كما تم إسعاف ونقل 5 أشخاص آخرين، تتراوح أعمارهم بين 12 و 70 عامًا، إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/tmE2t
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر