وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في حادث مرور بوهران

تدخلت فرق الحماية المدنية، صباح اليوم الجمعة، إثر حادث مرور، خلف وفاة شخص وإصابة 5 ىخرين، وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 03، ببلدية ودائرة بوتليليس في وهران.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص يبلغ من العمر حوالي 50 عامًا، حيث تم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث.

كما تم إسعاف ونقل 5 أشخاص آخرين، تتراوح أعمارهم بين 12 و 70 عامًا، إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج.