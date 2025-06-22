وفاة شخص وإصابة 5 آخرين من عائلة واحدة بتسمّم في سيدي بلعباس

شهد مستشفى سيدي بلعباس، مساء أمس، حالة استنفار بعد استقبال 6 أفراد من عائلة واحدة تعرضوا لحالة تسمم غذائي خطيرة. توفي على إثرها شخص واحد. بينما نُقل البقية إلى مصلحة الاستعجالات لتلقي العلاج.

وحسب مصادر مطلعة لـ”النهار”، فقد تم تشريح جثة الشخص المتوفى صباح اليوم، ويتعلق الأمر برب العائلة لمعرفة الأسباب الدقيقة للوفاة. في حين تماثل 3 من أفراد العائلة للشفاء وغادروا المستشفى صباحًا، فيما غادر الشخصان الآخران المستشفى في وقت لاحق من مساء اليوم بعد استقرار حالتهما الصحية.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن حادثة التسمم ناتجة عن تناول العائلة لوجبة تتضمن دجاج تم اقتناؤه من أحد المطاعم ويكون فاسد. في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الطبية النهائية.

كما باشرت المصالح الصحية والجهات المختصة تحقيقًا في الحادثة لتحديد المصدر والوقوف على ملابسات الحادثة.