وفاة شخص وإصابة 6 آخرين بجروح في حادث مرور بسطيف

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الخميس بولاية سطيف في وفاة شخص وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 06سا 43د لأجل حادث إصطدام بين سيارتين بالطريق الولائي رقم 113 دوار الصفيات ، ببلدية قلال و دائرة عين اولمان. حيث أسفر الحادث عن وفاة شخص يبلغ من العمر 56 سنة. تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث و إصابة 06 آخرين بجروح مختلفة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي .

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور