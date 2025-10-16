إعــــلانات
وفاة شخص وإصابة 6 آخرين بجروح في حادث مرور بسطيف

بقلم أمينة داودي
وفاة شخص وإصابة 6 آخرين بجروح في حادث مرور بسطيف
تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الخميس بولاية سطيف في وفاة شخص وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 06سا 43د لأجل حادث إصطدام بين سيارتين بالطريق الولائي رقم 113 دوار الصفيات ، ببلدية قلال و دائرة عين اولمان. حيث أسفر الحادث عن وفاة شخص يبلغ من العمر 56 سنة. تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث و إصابة 06 آخرين بجروح مختلفة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي .

