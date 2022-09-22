وفاة شخص وإصابة 6 آخرين في حادثي مرور بالمسيلة

تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية المسيلة، خلال 24ساعة الفارطة، في حادثي مرور، خلفا وفاة شخص وإصابة 6 آخرين بجروح.

وحسب بيان لذات المصالح، سجل الحادث الأول مساء الأربعاء، إثر اصطدام تسلسلي بين ثلاث سيارات خفيفة ببلدية بوسعادة.

وخلف الحادث إصابة 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 إلى 47 سنة بجروح. حيث تم اسعافهم ونقلهم إلى مستشفى بوسعادة مع تسجيل خسائر مادية على مستوى السيارات.

فيما وقع الحادث الثاني صباح اليوم الخميس، إثر اصطدام سيارة بعمود انارة بالقرب من محطة خدمات نفطال بمدينة المسيلة.

وخلف الحادث إصابة شخصين، وجد أحدهما متوفي داخل السيارة، والذي يبلغ من العمر 36 سنة، حيث تم إخراجه ونقله إلى المستشفى.

فيما أصيب مرافقه والذي يبلغ من العمر 49 سنة، بجروح متعددة، حيث تم إسعافه ونقله نحو مستشفى المسيلة.

هذا وتدعو مصالح الحماية المدنية مستعملي الطريق إلى المزيد من الحيطة والحذر في ظل التقلبات الجوية.