وفاة شخص وإصابة 6 آخرين في حادث مرور بسوق أهراس

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية المشروحة في سوق أهراس، وبدعم من الوحدة الرئيسية، إثر حادث مرور بالمكان المسمى عين الطلحي بالمشروحة، خلف وفاة شخص.

وحسب بيان لذات المصلحة، وقع الحادث وقع على الساعة 13 و42 د، وتمثل في إصطدام و انحراف سيارتين “سيارة أجرة مع سيارة سياحية”.

وخلف هذا الحادث، وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 46 سنة، و6 ضحايا آخرين تتراوح أعمارهم بين 21 و53 سنة “5 رجال وإمرأة”، لديهم إصابات متعددة.

هذا وقدمت للضحايا الإسعافات الأولية من طرف أعوان الحماية المدنية، في عين المكان، وتم إجلائهم مع الضحية المتوفاة بواسطة سيارات الإسعاف، إلى مستشفى المشروحة.