وفاة شخص وإصابة 6 آخرين في حادث مرور بغليزان

لقي شخص حتفه وأصيب 6 آخرون في حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق السريع 60أ ، ببلدية سيدي خطاب بولاية غليزان.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين، على مستوى الطريق السريع 60أ. ببلدية سيدي خطاب ودائرة المطمار.

حيث خلف الحادث وفاة شخص بعين المكان وإصابة 06 آخرين بجروح مختلفة. تم إسعافهم و نقلهم الى المستشفى المحلي أما الضحية المتوفية تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة الاستشفائية.

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