وفاة شخص وإصابة 7 آخرين إثر اصطدام حافلة وسيارة بميلة

شهدت ولاية ميلة، حادث مرور مأساوياً فجر اليوم، حيث أسفر اصطدام عنيف بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة نفعية عن وفاة شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح مختلفة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، وقع الحادث على الطريق الوطني رقم 05أ. وتحديداً في قرية أولاد كاسح ببلدية وادي سقان ودائرة تلاغمة.

ووقع الحادث في تمام الساعة 05:00 صباحاً، حيث اصطدمت حافلة كانت تعمل على خط (فرجيوة-ورقلة) بمركبة نفعية.

وعلى الفور، تدخلت مصالح الحماية المدنية في ميلة باستخدام 3 سيارات إسعاف لتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين. وشاحنة إنقاذ للتعامل مع الموقف في عين المكان.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص يبلغ من العمر 30 عامًا في موقع الحادث. بينما تم تسجيل إصابة 7 أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم بين 14 و45 عاماً بجروح متفاوتة الخطورة.

وقامت فرق الإسعاف بنقل جميع المصابين إلى المستشفى المحلي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وتُواصل الجهات الأمنية المختصة تحقيقاتها المكثفة لمعرفة الأسباب الدقيقة التي أدت إلى وقوع هذا الحادث.