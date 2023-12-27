وفاة شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب سيارة بالسعيدة

لقي شخص مصرعه، وأصيب سبعة (07) آخرين في حادث انحراف سيارة وانقلابها على مستوى الطريق الوطني رقم 92 بلدية ذوي ثابت دائرة يوب بولاية السعيدة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 03سا30د من اجل حادث انحراف سيارة. وانقلابها على مستوى الطريق الوطني رقم 92 بلدية ذوي ثابت دائرة يوب

وأسفر الحادث عن وفاة شخص تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث وإصابة 07 أشخاص آخرين. تم اسعافهم و نقلهم الى المستشفى المحلي.

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