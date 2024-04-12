وفاة شخص وإصابة 7 آخرين في حادث مرور بالبيض

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الجمعة في وفاة شخص، وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة بولاية البيض.

و تدخلت مصالح الحماية المدنية اليوم الجمعة على الساعة 06سا و40د. من أجل حادث إصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 06 ببلدية الخيثر دائرة بوقطب.

كما خلّف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 50 سنة تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث. و إصابة 07 آخرين تتراوح أعمارهم بين 06 سنوات و 60 سنة تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.