وفاة شخص وإصابة 7 آخرين في حادث مرور بتبسة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الشريعة في تبسة، وبدعم من الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة العڨلة صبيحة اليوم الإثنين، لأجل حادث مرور، خلف وفاة شخص وإصابة 7 آخرين.

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وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، وقع الحادث على مستوى الطريق الولائي رقم 01 بالمكان المسمى فج الردامة ببلدية ثليجان.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين، مسفرا عن وفاة شخص يبلغ من العمر حوالي 46 سنة، حيث تم تحويل جثته على متن سيارة الاسعاف إلى مصلحة حفظ الجثث بمستششفى الشريعة.

كما أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و62 سنة، تم اسعافهم وتحويلهم الى استعجالات ذات المستشفى.

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