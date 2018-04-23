وفاة شخص وإصابة 7 آخرين في 3 حوادث مرور بالبليدة

لقي شخص حتفه وأصيب 7 آخرين في 3 حوادث مرور وقعت بولاية البليدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان صادر عن خلية الإعلام والإتصال للحماية المدنية بولاية البليدة، فإن مصالحها ببني مراد تدجلت من أجل حادثي مرور.

الأول وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين أولاد عيش وبني مراد بالتحديد عن مدخل الحي الياباني.

وتمثل في انحراف دراجة نارية وانقلابها، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح.

أما الحادث الثاني وقع عند محور الدوران ديار البحري على مستوى الطريق الوطني رقم 29 الرابط بين البليدة و بني تامو.

وتمثل في انحراف سيارة واصطدامها مباشرة بمحور الدوران، ما أسفر عن وفاة شخص بعين المكان وإصابة شخصين.

وتدخلت وحدة الحماية المدنية لدائرة موزاية من أجل حادث مرور بالقرب من جامعة علي لونيسي على مستوى الطريق السيار شرق غرب موزاية اتجاه العفرون.

تمثل في انحراف سيارة سياحية واصطدامها بالحاجز الاسمنتي مخلفا إصابة 4 أشخاص.