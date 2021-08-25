وفاة شخص وإصابة 9 آخرين في إنفجار الغاز ببومرداس

ارتفع عدد ضحايا إنفجار الغاز في منزل أرضي ذو طابقين على مستوى حي اولاد القاضي ببلدية خميس الخشنة في بومرداس، إلى 9 مصابين. بالإضافة إلى وفاة رجل.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة خميس الخشنة مدعمة بالوحدة الرئيسية بومرداس ووحدة الثانوية بودواو لأجل انفجار تراكم غاز على مستوى المنزل المذكور.

وأسفر الحادث على 9 مصابين نقلوا إلى عيادة خميس الخشنة، كما تم تسجيل وفاة رجل يبلغ من عمر 46 سنة

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، خلف الإنفجار أيضا تسجيل إنهيار لجدران الطابق الأرضي والطابق الأول.

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