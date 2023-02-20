وفاة شخص وإصابة 9 آخرين في حادث مرور بتيميمون

لقي شخص حتفه وأصيب 3 آخرين بجروح، إثر حادث مرور وقع صباح اليوم الإثنين، في ولاية تيميمون.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية، تدخلت مصالح الحماية، على الساعة السابعة صباحا في هذا الحادث.

وتمثل الحادث، في إنحراف تبعه إنقلاب سيارة نفعية بالطريق الوطني رقم 51، ببلدية تيميمون.

وأسفر هذا الحادث، عن إصابة 9 أشخاص من جنسية أجنبية “أفارقة” تتراوح أعمارهم مابين 28/21/18/17 سنة، يعانون من إصابات متفاوته.

حيث قدمت للضحايا الإسعافات اللازمة في عين المكان ثم نُقلوا لمصلحة الإستعجالات بتيميمون من طرف مصالحنا.

فيما أسفر الحادث عن وفاة شاب البالغ من العمر 16 سنة، حيث نقل إلى مصلحة حفظ الجثث.