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أخبار الجزائر

وفاة شخص وإنقاذ شخصين آخرين حاصرتهم السيول بتيسمسيلت

بقلم محمد السعيد أوراغي
وفاة شخص وإنقاذ شخصين آخرين حاصرتهم السيول بتيسمسيلت
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تدخلت مصالح الحماية المدنية على مستوى كل من منطقتي ثنية البل والفرشة في تيسمسيلت، مساء اليوم الأحد، لأجل التقلبات الجوية.

وتلقت ذات المصالح، نداء مفاده وجود أشخاص محصورين داخل سيارتين بعد ارتفاع منسوب المياه.

أين تم تسجيل وفاة شخص يبلغ من العمر 73 سنة بعين المكان في منطقة ثنية البل، وانقاذ شخصين في منطقة الفرشة.

وتم تحويل الضحيتين، على مستوى العيادة المتعددة الخدمات ببلدية برج الامير عبد القادر لتلقي الاسعافات الأولية.

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