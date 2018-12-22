وفاة شخص وإنقاذ 10 آخرين بسبب إختناقات بالغاز في عدة ولايات

لقي شخص بولاية تلمسان حتفه إثر إختناقه على خلفية إستنشاقه لغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من جهاز تدفئة.

وأوضح بيان لمصالح الحماية المدنية، أنه تم تقديم الإسعافات الأولية لـ 11شخص إختنقوا على إثر إستنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون.

المتسرب من وسائل التدفئة و مسخنات المياه في كل من ولايات : 04 أشخاص بولاية تيبازة، شخصين بولاية سيدي بلعباس، شخصين بولاية الأغواط، شخصين بولاية باتنة.

أين تم تقديم الإسعافات الأولية بعين المكان، وتحويلهم إلى المستشفيات المحلية في حالة جيدة من طرف عناصر الحماية المدنية.