وفاة شخص وإنقاذ 111 آخرين من الغرق خلال 24 ساعة!

سجلت مصالح الحماية المدنية، 162 تدخل، تم خلالهم إنقاذ 111 شخصا من الغرق، وإنتشال جثة شخص، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 3277 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 26 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، تم تسجيل 225 تدخل، في عدة حوادث، أسفرت عن وفاة 5 أشخاص، وجرح 312 آخرين.

وفيما يخص حوادث الغرق، سجلت ذات المصالح 162 تدخلا، تم خلالهم إنقاذ 111 شخصا، وإنتشال جثة شخص.