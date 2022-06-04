وفاة شخص وإنقاذ 3 آخرين في إنهيار مسكن بسيدي بلعباس

لقي شخص حتفه، وأصيب 3 آخرين، في انهيار الطابق الرابع على الطابق الثالث من عمارة في طور الانجاز ببلدية الطابية في سيدي بلعباس.

الانهيار تمثل في سقوط الطابق الثالث على الثاني والذي كان في طور التجهيز.

أين تم إنقاد 3 أشخاص كانوا محصورين لديهم اصابات متعددة على قيد الحياة. وضحية متوفى في عين المكان.

طالع أيضا:

المدية: مصرع شخصين داخل بئر بالعمارية

تدخلت الوحدة الثانوية بالعمارية والوحدة الثانوية لوزرة، بولاية المدية، منتصف ليلة امس لانتشال جثتين من بئر بالعمارية. وفي هذا السياق وحسب بيان لمصالح الحماية لذات الولاية، فإن الضحيتين من جنس ذكر من مواليد 1991 تم انتشالهما من بئر عمقه 15 متر وقطره 2.5متر به حوالي 3 متر من ماء بالمكان المسمى الطرش بلدية بعطة دائرة العمارية. وهذا جراء استنشاقهما للغاز المنبعث من مضخة بنزين موضوعة داخل بئر يستعملانها للسقي داخل الحقل. كما تم انتشال الضحيتين متوفيين من طرف مصالح الحماية المدنية و تحويلهما الى مستشفى العمارية.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp