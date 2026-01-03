وفاة شخص واختناق آخر بالغاز في تيارت

لقي شخص حتفه وأصيب آخر باختناق جراء تعرضهما لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بحي 50 مسكن، بلدية عين الذهب في ولاية تيارت.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت إسعافاتها على الساعة 08سا13د من أجل إسعاف شخصين. تعرضا للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بحي 50 مسكن، بلدية ودائرة عين الذهب.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 25 سنة تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة آخر له ضيق في التنفس، تم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي.

