وفاة شخص واختناق 29 آخرين بسبب تسربات للغاز خلال 24 ساعة

منزل فوضوي بولاية عنابة احترق عن آخره بسبب أجهزة تدفئة مربوطة عشوائيا بالغاز

لقي رب عائلة مصرعه واختنق 29 آخرون في تسربات للغاز داخل مساكن، خلال 24 ساعة المنصرمة، التي شهدت انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة وتزايدا في استعمال أجهزة التدفئة.

توفي، أمس، رب عائلة في حادث اختناق بالغاز وقع داخل مسكنه العائلي الكائن بقرية تيلفت الواقعة بضواحي دائرة صبرة غرب ولاية تلمسان، أين عثر عليه جثة هامدة.

بينما تم إنقاذ باقي أفراد عائلته، وهم الزوجة وأبناؤها الثلاثة، الذين جرى إسعافهم وتحويلهم إلى مصالح الاستعجالات، حيث تم فتح تحقيق من قبل مصالح الدرك في ملابسات هذا الحادث.

كما نجا 21 شخصا من الوفاة اختناقا بالغاز الذي تسرب من أجهزة التدفئة من أحد المنازل ببلدية الحمادية جنوب برج بوعريريج، حيث كان الضحايا في جنازة بعد أن تعرض المنزل الذي كانوا يقيمون فيه إلى تسرب للغازات المحروقة، متمثلة في أحادي أكسيد الكربون.

وقد باشر سكان القرية عملية نقل المختنقين قبل تدخل الحماية المدنية، حيث لم تسجل أية وفيات. كما تسببت أجهزة التدفئة والربط العشوائي بغاز المدينة في تسجيل عدة حوادث، خلال 24 ساعة الماضية بولاية عنابة.

أين تدخلت مصالح الحماية المدنية بعد التبليغ عن تعرض عائلة بأكملها لاختناق بغاز المدينة، أين خلف هذا الحادث إصابة أم وابنتيها بفقدان الوعي وحالة غثيان، تطلب تحويلهن مباشرة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة الاستشفائية الجوارية.

فيما تدخلت أيضا ذات الوحدات، ظهر أول أمس، بحي 200 مسكن التابع لسيدي سالم ببلدية البوني، بعدما تم العثور على تسرب غاز من أنبوب بوسط منزل، وهو نفس الحادث الذي عرفه أيضا حي 40 مسكنا ببلدية العلمة، في حدود الواحدة من ذات اليوم، حيث تدخلت وحدات الحماية لإصلاح تسرب غاز من أحد أنابيب الغاز داخل مطبخ.

فيما خلف أيضا سوء استغلال أجهزة التدفئة بالمنازل، احتراق بيت فوضوي ببلدية سيدي سالم تسبب في إتلاف كافة الأثاث والأغراض التي كانت متواجدة بالمنزل، فضلا عن اشتعال قارورة غاز البوتان كانت تستعمل في تدفئة منزل بقرية عين الصيد التابعة لبلدية عين الباردة.