وفاة شخص واصابة 7 اخرين في حوادث مرور متفرقة بغليزان

سجّلت مصالح الحماية المدنية خلال 48 ساعة الماضية وفاة شخص واصابة 7 اخرين في ثلاث حوادث مرور باقليم الولاية.

الحادث الاول تمثل في انحراف سيارة اصطدامها بالجدار الاسمنتي على مستوى الطريق سيار شرق غرب بمنطقة المراينية دائرة بوقادير ،أسفرعن ابة 5 اشخاص،

اما الحادث الثاني كان باقليم بلدية زمورة نتيجة اصطدام بين سيارة سياحية وشاحنة صغيرة،

حيث اسفر عن اصابة شخص يبلغ 70 سنة،

اما الحادث الثالث تمثل في اصطدام عنيف بين سيارة سياحية وشاحنة محملة بمواد بناء اسفرت عن وفاة شخص في عين المكان واصابة اخر،

تم نقلهم الى عيادة متعددة الخدمات بيلل.

حيث تدخلت كل من وحدات الحماية المدنية لكل من وادي ارهيو وزمورة ويلل،

لاجلاء الضحايا فيما فتحت مصالح الامن المختصة اقليميا تحقيقا في هذه الحوادث.