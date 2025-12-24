وفاة شخص وتسمم 3 آخرين بالغاز السام في سيدي بلعباس وقالمة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، على الساعة 4 سا 55 دقيقة من أجل اسعاف شخص تعرض للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من عادم السيارة داخل محل لكهرباء السيارات. بشارع ابن باديس ، ببلدية سيدي ابراهيم و دائرة عين البرد ولاية سيدي بلعباس.

وخلف حادث وفاة شخص بعين المكان يبلغ من العمر 23 سنة ، اثر استنشاقه الغاز السام. تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

كما تدخلت المصالح ذاتها، في ولاي قالمة على الساعة 03 سا 09 دقائق من أجل اسعاف عائلة تسممت بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من المدفأة داخل شقة. بحي 170 مسكن المدينة الجديدة، ببلدية و دائرة قالمة. حيث خلف الحادث تسمم 3 أشخاص. تتراوح أعمارهم مابين سنتين و 39 سنة لهم صعوبة في التنفس و غثيان. تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.